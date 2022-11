Seahawks-Quarterback Smith sieht sich als „Botschafter des Sports“

Quarterback Geno Smith von den Seattle Seahawks hofft, durch das NFL-Spiel in München neue Football-Fans zu gewinnen. „Wir sind Botschafter des Sports. Internationale Spiele sind wichtig, um Kinder und Jugendliche für Football zu begeistern“, sagte der 32 Jahre alte Spielmacher vor dem Duell mit den Tampa Bay Buccaneers in der Münchner Allianz Arena am Sonntag (15.30 Uhr/Prosieben und DAZN).

dpa