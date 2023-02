Wintersport Snowboard-Hoffnung Hofmeister: Auch Olympia 2026 ein Ziel

Snowboarderin Ramona Hofmeister nimmt bei ihrer Jagd nach der Goldmedaille bei einem Großereignis auch die Olympischen Winterspiele in Italien in drei Jahren ins Visier. „Ich habe schon den Wunsch, bei Olympia 2026 noch mal an den Start zu gehen“, sagte die 26-Jährige vor dem Start der Weltmeisterschaften in Georgien an diesem Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. „Aber so weit vorauszuplanen, ist schwierig.“

dpa