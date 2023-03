Volksentscheid Snowboardcrosser Martin Nörl gewinnt Gesamtweltcup

Der deutsche Snowboardcrosser Martin Nörl hat zum zweiten Mal in seiner Karriere den Gesamtweltcup gewonnen. Der 29 Jahre alte Vize-Weltmeister feierte am Sonntag im kanadischen Mont Sainte-Anne seinen dritten Saisonsieg und verteidigte so die große Kristallkugel. „Einfach unglaublich. Das war so eine verrückte Saison. Am Ende war es so knapp“, sagte der gebürtige Landshuter.

dpa