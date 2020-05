Umwelt

„So geht's nicht“: Nationalpark klagt über Rücksichtlose

Mountainbiker auf Almflächen, freilaufende Hunde und Autos auf nicht freigegebenen Forststraßen: Im Nationalpark Berchtesgaden sind in der Corona-Krise zwar weniger Besucher unterwegs, diese hielten sich aber umso weniger an die Nationalpark-Verordnung, teilte die Verwaltung am Freitag mit.