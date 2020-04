Entscheidungen So gingen die Stichwahlen aus In Bayern und der MZ-Region sind auch die letzten Entscheidungen gefallen. Wir blicken zurück auf den Wahlabend.

Am 29. März gingen die Stichwahlen in Bayern über die Bühne.

Regensburg.Nach dem Wahltag am 15. März mussten auch einige Kommunen in Kelheim und der Oberpfalz in einen zweiten Wahlgang. Die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen aus dem ersten Wahlgang traten in einer Stichwahl gegeneinander an. Viele Menschen aus der Region erwarteten natürlich mit Spannung das Ergebnis aus der Stadt Regensburg – das letztendlich erst am Dienstag kam. Aber auch in anderen Orten wurde es am vergangenen Sonntag richtig spannend. Wir liefern hier einen Überblick über besonders spannende Entscheidungen:

Maltz-Schwarzfischer durfte feiern, aber erst am Dienstag

Regensburg begann erst am Montag mit der Auszählung. Daher stand erst am Dienstag fest, dass sich Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) knapp gegen Kontrahentin Dr. Astrid Freudenstein hat durchsetzen können. MZ-Redakteurin Marianne Sperb ordnet den Ausgang der Wahl ein:

Schwandorfs OB darf in eine weitere Amtszeit

Mit 54,9 Prozent der Stimmen distanzierte Amtsinhaber Feller seinen Herausforderer Kurt Mieschala von den Unabhängigen Wählern deutlich. Der UW-Kandidat kam nur auf 45,1 Prozent. Deutet sich im Stadtrat eine Zusammenarbeit an?

Amtsinhaberin „entsetzt“ über Wahlausgang in Cham

Eine unmissverständliche Reaktion auf die Entscheidung über das Chamer Bürgermeisteramt kam von der Amtsinhaberin: „Ich bin nicht nur überrascht von dem Ergebnis! Ich bin sogar entsetzt!“, sagte Bürgermeisterin Karin Bucher in einer ersten Reaktion auf den Sieg Martin Stoibers.

In Kelheim scheiterte der Amtsinhaber an seinem Herausforderer

Kurz vor 19.30 Uhr hatte am Sonntagabend für die Kelheimer Stichwahl-Kandidaten ums Bürgermeisteramt das Bangen ein Ende. Christian Schweiger (CSU) holte sich den Sieg, und zwar eindeutig.

Peter Bergler siegte in Berg

Sozusagen „im engsten Kreis“ verfolgte Peter Bergler das Eintreffen der Ergebnisse der Auszählung. Um 18.49 Uhr lag das vorläufige Endergebnis dann vor.

In der Region gab es noch weitere spannende Wahl-Duelle – etwa in Burglengendfeld im Landkreis Schwandorf oder in Waldmünchen im Landkreis Cham. Mehr dazu finden Sie unter www.mittelbayerische.de/kommunalwahl. Einen Überblick, welcher Partei die künftigen Bürgermeister in Kelheim und der Oberpfalz angehören, liefert hier eine interaktive Karte.