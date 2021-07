Anzeige

Wetter So oft schlägt bei uns der Blitz ein In Bayern gewittert es am häufigsten am Alpenrand. In Ostbayern, zwischen Regensburg und Cham, gibt es aber Unterschiede.

Von Bernhard Fleischmann und Christof Rührmair

Mail an die Redaktion Der Blitzatlas zeigt, wo es am häufigsten einschlägt. In Ostbayern ist die Spanne sehr groß. Foto: Tobias Hartl;Vifogra;/dpa

Regensburg.Wie häufig wird die ostbayerische Region von Gewittern heimgesucht? Klar ist: Der Alpenrand war vergangenes Jahr Bayerns mit Abstand blitzreichste Region. Am häufigsten schlug es mit 5,1 Blitzen pro Quadratkilometer in Kempten ein, wie der Siemens Blitz-Informationsdienst am Donnerstag mitteilte. In Ostbayern ist die Spanne zwischen wenigen und vielen Blitzen je nach Landkreis recht groß - je nachdem, ob man nach Regensburg oder nach Cham blickt.

„### ### ########## ########### #####- ### ########### ##### ### ###-## ###### ########## ### #### ### ######### #### ##### #####“, ##### ### ###### ### #####-####################, ####### #####. ## ####### ### ################# ### ####### ### ##### ########### ### #,# ### #### ##### #### #####.

######### ###### ####### ########### #### ## ######### ###.### ###### – #,# ### ################. ##### ###### #### ### ########## ############ ###### ## ######. ## ###### ###### ## ### ### ######## ### ###, ## ####### #### ###.