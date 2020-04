Anzeige

Schulsystem So schnell keine Normalität an Schulen Kultusminister Michael Piazolo informierte über die Lage des Schulbetriebs in Bayern. Normal wird es noch lange nicht.

München.Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hat Eltern, Schülern und Lehrern die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung des Schulbetriebs genommen. „Es gibt im Moment und auf absehbare Zeit keine Normalität an unseren Schulen“, sagte Piazolo am Mittwoch in München bei einer Pressekonferenz. Für die allermeisten Schüler werde auch nach dem 27. April weiterhin die Beschulung zu Hause Alltag sein. „Das ist keine leichte Entscheidung, das ist uns sehr wohl bewusst“, erläuterte Piazolo. Er wisse, dass viele Eltern derzeit unter der Situation leiden und auch an „ihre Grenzen stoßen“.

Piazolo sagte weiter, Lernen zu Hause sei kein Ersatzunterricht und die Eltern seien auch keine Ersatzlehrer. Das, was in den letzten Wochen geleistet worden sei von allen Beteiligten der Schulfamilie, sei großartig, erläuterte der Minister. Während vor den Ferien beim Homeschooling vor allem das Wiederholen im Mittelpunkt gestanden habe, müsse nun auch neues Basiswissen vermittelt werden. Diese Lernangebote sollten altersangemessen sein und auch eine Tagesstruktur für die Kinder und Jugendlichen schaffen. Es sollten „Grundlagen geschaffen werden für eine Wiederaufnahme des Unterrichts“ in der Zukunft.

Konkrete Daten oder Fahrpläne wollte Piazolo nicht nennen. Man arbeite an Plänen, wie man einen Schulbetrieb „räumlich und zeitlich schichten kann“. Zeitpläne könne er aber aktuell „nicht offenlegen“, weil diese Zeitpläne weiterhin vor allem nach dem Infektionsgeschehen gestaltet werden müssten. „Auf Sicht fahren“ sei weiterhin nötig.

Keine Klausuren mehr für Abiturienten

Die Abiturienten des Jahrgangs 2020 müssen vor den Abiturprüfungen keine Klausuren mehr schreiben und keine mündlichen Noten mehr liefern. Laut Piazolo würden die Noten für das zweite Kurshalbjahr der 12. Klasse aus den bisher geschriebenen Klausuren und einer Hochrechnung der bisherigen Ergebnissen der 11. und 12. Klasse berechnet. Dabei werde die für die Schülerinnen und Schüler günstigere Berechnungsvariante genommen. Das Ministerium nennt dies „Günstigerregelung“.

Zufrieden ist mit der Lösung auch die Landes-Eltern-Vereinigung der Gymnasien in Bayern. Sie sei „absolut schülerfreundlich“, so die Vorsitzende Susanne Arndt. „Ein guter Weg, auch wenn das natürlich eine gewisse Mehrbelastung für die Lehrkräfte bedeutet“, sagte sie laut einer Mitteilung des Ministeriums. Joshua Grasmüller, Landesschülersprecher für die bayerischen Gymnasien im Landesschülerrat, sprach von einer „situationsgerechten Kompromisslösung“ als Grundlage für ein faires Abitur. Der Landesvorsitzender des Bayerischen Philologenverbandes, Michael Schwägerl, erklärte, nach mehr als fünf Wochen ohne regulären Unterricht müsse der Blick nach vorne gerichtet werden und nicht auf fehlende Leistungsnachweise. „Unser gemeinsames Ziel ist ein angemessenes, faires und vergleichbares Abitur.“

