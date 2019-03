Energie So soll die Stromautobahn verlaufen Tennet präsentiert die Planungen für den Trassenverlauf durch die Oberpfalz. Protest ist angekündigt.

von Christine Strasser

Merken

Mail an die Redaktion Rohre, in denen Erdkabel Strom transportieren sollen, werden verlegt. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Regensburg.Der Netzbetreiber Tennet stellt am heutigen Donnerstag in Regensburg seinen Vorschlag zum Trassenverlauf des SüdOstLinks vor – also für den Abschnitt zwischen Pfreimd in der Oberpfalz und Landshut in Niederbayern. Das Unternehmen bevorzugt die Vorwaldtrasse. Das hat Tennet am Donnerstagvormittag bestätigt. Davor hatte der Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt (Freie Wähler) eine entsprechende Information weitergegeben. Demnach wird der Vorschlagskorridor westlich von Wiesent im Landkreis Regensburg die Donau queren. Die Leitung soll mitten durch das Himmeltal verlaufen. Die Autobahntrasse ist Gotthard zufolge für Tennet und die Bundesnetzagentur „definitiv keine planungstechnische Option“.

#Tennet bevorzugt für den #SuedOstLink die #Vorwaldtrasse - höchst unsensible Entscheidung! Mitten durchs #Himmeltal. Ich bleib dabei: Diese Trasse braucht kein Mensch. Eine echte Energiewende ist möglich. pic.twitter.com/PRDh3wVbKi — Tobias Gotthardt MdL (@TobiGotthardt) March 21, 2019

Harsche Worte von Trassen-Gegner Gotthardt

Gotthardt ist ein entschiedener Gegner der Gleichstromtrasse. Zum von Tennet bevorzugten Trassenverlauf sagt er: „Mit der Festlegung auf die Vorwaldtrasse als bevorzugten Verlauf des SüdOstLinks setzt Tennet seine höchst unsensible Planungspolitik in der Region fort. Es ist ein brachiales, planungstechnisches Desaster. Käme die Gleichstromtrasse so, wäre die Wunde in dieser ökologisch wie touristisch einmaligen Region verheerend. Der SüdOstLink würde das Himmeltal regelrecht überwalzen, jungen Landwirten wie am Forsthof jede Zukunftsperspektive rauben, große Waldflächen entlang der Kreisstraße R42 fressen und dem historischen Waldareal des Tiergartens einen Streifschuss verpassen, das Kulturareal des Nepaltempels schneiden, Wasserschutzgebiete in Brennberg und Wiesent durchqueren, mitten durch das – leider noch immer reservierte – Poldergebiet bei Geisling laufen, das Naturschutzgebiet bei Pfatter umwühlen… – und diese Liste lässt sich weiter fortsetzen.“ Der FW-Politiker bleibt bei seiner Ablehnung: „Der SüdOstLink ist für unsere künftige Energieversorgung grundsätzlich irrelevant – auf der jetzt vorgestellten Trasse aber ist er zudem purer Irrsinn!“

Der Vorschlagskorridor verläuft von Pfreimd im Westen der Autobahn Richtung Nabburg. Von dort aus geht sie nach Schwarzenfeld. Dann schwenkt die Trasse Richtung Osten. Von Klardorf soll die Leitung über Nittenau in Richtung Regensburg verlaufen. Für die Donauquerung waren mehrere Möglichkeiten diskutiert worden: Sie verlaufen im östlichen Landkreis Regensburg zwischen der Walhalla und Sulzbach in Richtung Sarching oder durchs Himmeltal südlich Frauenzell westlich an Wiesent vorbei beziehungsweise von Frauenzell an Wörth vorbei nach Hofdorf. Tennet favorisiert den Weg durch das Himmeltal.

Landrätin will weiter gegen die Trasse kämpfen

„Wir kämpfen bis zuletzt“, sagt die Regensburger Landrätin zur TenneT-Entscheidung. Die sei nämlich gefallen, ohne Argumente gegen die Trasse durchs Himmeltal entsprechend zu würdigen. „Die vorhandenen Bodendenkmäler sind nicht sauber angeschaut worden“, klagt Tanja Schweiger. Auch der Raumwiderstand sei nicht richtig bewertet worden. Eine hohe Gesteinsdichte und viel Wald würden die Arbeiten schwierig gestalten, zumal es zur Herstellung der 20 Meter breiten Trassen ja noch links und rechts jeweils zehn Meter Arbeitsraum benötigt würden.

„Es wird viel Widerstand und Klagemöglichkeiten geben“, kündigte die Landrätin an. Vor allem die Gemeinden, in deren Hoheitsgebiet die Trasse verlaufe, könnten klagen, der Landkreis dagegen nur, wo Landschafts- oder Naturschutzgebiete betroffen sind. Zudem wachsen von Jahr zu Jahr die technischen Möglichkeiten, Strom zu speichern. „Wir haben noch ein Weilchen Zeit und Ideen gibt es viele.“ Wenn der SüdOstLink tatsächlich kommt, werde der Leitungsbau 50 Milliarden Euro kosten. „Das müssen dann wir als Stromkunden zahlen“, gab Schweiger zu bedenken. Die Landrätin hofft zudem, dass sich immer mehr Bundestagsabgeordnete quer durch alle Parteien fragen: „Ist es wirklich richtig, was wir da machen?“

Am Donnerstagnachmittag sind Landräte und Kommunalpolitiker aus der Region zu einer Informationsveranstaltung in den Regensburger Salzstadel an der Steinernen Brücke eingeladen. Tennet will dort die ergänzende und vertiefende Planung zum Trassenverlauf vorstellen. Für die Leitung sollen nach jetzigem Planungsstand zwei 320-Kilovolt-Kabel in ungefähr 1,5 bis zwei Metern Tiefe im Erdreich und einem Abstand von fünf bis acht Metern verlegt werden. Die eigentliche Gleichstromtrasse wird einmal etwa 15 Meter breit sein, für die Bauarbeiten wird allerdings ein bis zu 30 Meter breiter Streifen benötigt. Eine Entscheidung über den genauen Verlauf ist zwar noch immer nicht gelaufen, aber die Trasse wird nun wieder ein kleines Bisschen konkreter. Die Unterlagen will Tennet am 29. März bei der Bundesnetzagentur einreichen. Laut dem Unternehmen wird die Behörde noch in diesem Jahr über den endgültigen Korridor entscheiden.

Protest ist angekündigt

Die Planungen werden von massiven Protesten begleitet. Bürgerinitiativen haben für heute Aktionen angekündigt. Unter dem Motto „Wir versalzen Euch die Suppe!“ wollen unter anderem die Donaustaufer Bürgerinitiative „Walhalla Landschaft gegen die Monstertrasse“ und das „Bündnis Stromautobahn“ gegen die Veranstaltung von Tennet demonstrieren.