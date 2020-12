Anzeige

Verkehr So steht es um die Bahn in Ostbayern Umweltfreundliche Mobilität ist ohne Züge kaum vorstellbar. Doch noch läuft auf den Schienen in der Region vieles nicht rund.

Von den Volontären der Mittelbayerischen

Merken

Mail an die Redaktion Die Bahn nimmt eine Schlüsselrolle bei der Verkehrswende ein. Wie ist es um die Situation der Bahn im Großraum Regensburg bestellt? Foto: Bernd Thissen/dpa

Regensburg.Die Bahn nimmt eine Schlüsselrolle bei der Verkehrswende ein. Deshalb schauen die Volontäre der Mittelbayerischen im Rahmen eines Projektes genauer hin: Was ist der Stand der Dinge? Wo hapert es, was sind die Chancen der Bahn und wo geht die Reise in Ostbayern in der Zukunft hin?

Baustellen der Bahn: Das ist der Status quo

Zum Auftakt der Serie hat die Mittelbayerische Leser zum Thema Bahn befragt. In den Einsendungen finden sich mehrheitlich Enttäuschung und Resignation. Wo hakt es in Ostbayerns Bahnverkehr? Was wünschen sich die Leser von der Bahn?

Bahn und Corona: Wie gefährlich ist Bahnfahren in Zeiten des Virus?

Zu Stoßzeiten sind einige Zugabteile trotz Corona prall gefüllt. sieht volle Waggons kritisch und gibt Tipps für eine sichere Bahnfahrt.

Pendeln mit dem Zug: Diese Nöte treiben Bahnreisende in Corona-Zeiten um

Nicht jeder hat die Möglichkeit, wegen Corona auf das Auto umzusteigen oder von Zuhause aus zu arbeiten. Wir haben Vertreter der Deutschen Bahn, der Oberpfalzbahn und Agilis mit vier Fragen konfrontiert, die Fahrgäste jetzt besonders beschäftigen.

Gut für‘s Klima: Wie umweltfreundliche ist die Bahn tatsächlich?

Bahnunternehmen behaupten gern von sich, besonders umweltfreundlich zu sein. Wie sieht das in der Oberpfalz aus? Wir vergleichen auf zwei Pendlerstrecken Zug und Auto und rechnen aus, wer die Nase vorn hat.

Freie Fahrt für alle? An der Barrierefreiheit hapert es noch

Einschränkungen im Bahnhof und am Gleis erleben nicht nur Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte, Blinde, Sehbehinderte und Gehörlose, sondern auch ältere Menschen oder Eltern mit Kinderwagen. Wir haben uns in Cham und in Regensburg umgehört, was Zugfahrten zusätzlich behindert.

Besonders günstig von A nach B: So sparen Sie beim Bahnfahren Geld

Sich im Tarfif-Dschungel der Bahn zurechtzufinden, ist nicht leicht. Was bringen Bahncard, Bayern-Ticket und Co. wirklich?

Wo geht die Reise hin? Diese Pläne hat die Bahn für Ostbayern

Für das nächste Jahrzehnt plant die , die das Bahnfahren endgültig interessant machen könnten – auch für Zugmuffel.

Ostbayern ist beim Bahnfahren abgehängt: Ist der Deutschland-Takt die Lösung?

Der Deutschlandtakt soll reparieren, was in den vergangenen Jahrzehnten bei Schienen- und Streckenplanungen vermurkst wurde. Das Bundesverkehrsministerium spart bei dem Projekt nicht mit Versprechungen, muss aber erst beweisen, dass das nicht nur auswendig gelernte Vokabeln sind, sondern ernst gemeinte Vorsätze, meint unser Autor Benjamin Weigl.