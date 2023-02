Vorhersage So wird das Wetter am Faschingswochenende von Johannes Krenner

Merken

Mail an die Redaktion Es wird windig am Faschingswochenende. Perücke und Schirm gut festhalten, rät die Meteorologin. −Symbolbild: dpa

Ingolstadt, Stadt.Nach zwei Corona-Ausfällen in Folge feiern die Faschingsumzüge ihre Rückkehr. Hunderte Maskierte lockten sie schon vergangenes Wochenende auf die Straßen, und auch die kommenden Tage stehen viele Feierlichkeiten an. Doch das Wetter spielt nicht unbedingt mit.

Mehr Informationen zum aktuellen Wetter finden Sie auf unserer Wetterseite.







Das Warmlaufen für die wichtigsten Faschingsfesttage ist schon einmal geglückt. Vergangenes Wochenende feierten bereits Hunderte Faschingsverrückte bei den Umzügen und Märkten in der Region. Teils sogar begleitet von strahlendem Sonnenschein, nahezu überall blieb es zumindest trocken. Vor diesem Wochenende, zu den Hauptfeierlichkeiten, sind die Aussichten allerdings nicht sonderlich gut.

Als die Mediengruppe Bayern Elise Henry vom Deutschen Wetterdienst in München am Telefon nach der Prognose für dieses Wochenende fragt, seufzt die Meteorologin erst einmal. „Leider wird es nicht so toll“, sagt sie. „Schade, dass die Umzüge nicht letzte Woche stattgefunden hat.“ Denn im Gegensatz zu den vergangenen Tagen ist über das ganze Wochenende mit Regen zu rechnen.

Samstag wohl wettertechnisch der beste Tag am Wochenende

Am Freitag zieht nach Henrys Angaben ein Tiefdruckgebiet vom Norden Bayerns durch und sorgt wohl überall für Regen. Mit etwas Glück, so die Meteorologin, ist es allerdings bis zum Abend bereits vorübergezogen. In jedem Fall sollten sich Narren aber auf einen frischen Wind einstellen. Teilweise seien sogar Böen möglich, sagt Elise Henry. „Die Perücke oder den Hut sollte jeder gut festhalten.“

Daran ändert sich auch am Samstag nichts. Jedoch bleibt es wohl überwiegend trocken. Insbesondere südlich der Donau stehen die Chancen gut, dass die Umzüge vom Regen verschont bleiben. „Der Samstag wird wettertechnisch wahrscheinlich der beste Tag“, sagt die Meteorologin. Denn am Sonntag regnet es ihren Angaben nach noch mal etwas mehr als am Freitag. Wenn, dann könnte sich das Wetter in den Abendstunden von Norden her bessern.

Bis zum Aschermittwoch könnte aber die Sonne rauskommen

Bis der Aschermittwoch die Faschingsfeierlichkeiten beendet, stehen aber auch am Montag und Dienstag noch einige Umzüge an. Können die Besucher hier auf gutes Wetter hoffen? „Hier sind unsere Wettermodelle zwar noch nicht so genau“, erklärt Henry. „Aber wie es aussieht, kann teilweise sogar die Sonne rauskommen. Das Wetter wird jedenfalls besser als am Wochenende.“

Sonderlich warm anziehen müssen sich die Narren allerdings nicht. Denn verglichen mit den Vorjahren wird es ungewöhnlich mild. Zwischen 13 und 14 Grad Celsius können die Höchstwerte in der Region liegen. Dennoch warnt die Meteorologin, dass sich die Temperaturen durch den frischen Wind deutlich kälter anfühlen können.

Möglicherweise schneit es im März noch mal

Die milden Temperaturen setzen sich allerdings nicht allzu lange fort. „Schon Ende nächster Woche könnten sie wieder fallen“, erklärt Henry. Im Bergland besteht dann auch die Chance, dass es wieder schneit. „Ein großer Wintereinbruch ist im Februar aber nicht in Sicht.“ Dafür könnte im März – auch im Flachland – noch Schnee fallen. „Das wissen wir natürlich noch nicht genau“, sagt die Meteorologin. „Aktuelle Modelle zeigen aber noch mal einen Temperatursturz, sodass es auch schneien kann.“

Erst einmal stehen aber nun die vielen Umzüge und Veranstaltungen zum diesjährigen Fasching in der Region an. Die ungemütlichen Wetterverhältnisse dürften hier aber wohl nur die wenigsten abschrecken. Schließlich überwiegt bei vielen die Freude, dass der Fasching zurück ist. Hier finden Sie in einer .