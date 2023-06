Vorhersage So wird das Wetter in der zweiten Pfingstferienwoche in Bayern von Karin Seibold

Mail an die Redaktion Einzelne Gewitter drohen in der zweiten Pfingstferienwoche in Bayern. −Symbolbild: Matthias Balk

Wie wird das Wetter in der zweiten Pfingstferienwoche in Bayern? Das wollten wir von Christian Kronfeldner, Wetterberater beim Deutschen Wetterdienst München (DWD), wissen. Kronfeldner sagt: „Wir bekommen Badewetter mit einzelnen Gewittern.“

Doch der Reihe nach. Am Montag scheint zunächst noch die Sonne, erst am Nachmittag kann es zu vereinzelten Schauern und Gewittern kommen - wahrscheinlich vor allem im Bayerischen Wald und am östlichen Alpenrand. Die Temperaturen bewegen sich im Bayerischen Wald in einem Bereich von rund 18 Grad, an der Altmühl und der oberpfälzer Donau werden bis zu 23 Grad erwartet.







In der Nacht zum Dienstag klingen die Schauer weitgehend ab. Vormittags sollte es am Dientag dann erstmal trocken bleiben, bevor am Nachmittag weitere vereinzelte Gewitter drohen. Die Temperaturen erreichen Werte von bis zu 24 Grad.

Sommerlich warm

Am Mittwoch wird es sommerlich warm mit Temperaturen von 24 bis 28 Grad. „Viel Sonne und nur geringe Schauer- und Gewitter-Neigung“ sagt Kronfeldner für diesen Tag voraus.

Ab Donnerstag bleibt es warm, in der zweiten Tageshälfte sind aber weiterhin Schauer und Gewitter möglich. „Wir sprechen da aber immer von einzelnen Wärmegewittern, die teils kräftig ausfallen - das ist aber keine Front“, fasst der Wetterberater im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern zusammen.