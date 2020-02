Einsätze So wütete „Sabine“ in Ostbayern Der Sturm in der Region ist abgeflaut. Ein Böe drückt in Wenzenbach einen Stadel um, noch sind einige Straßen gesperrt.

Von Isabelle Lemberger und Marianne Sperb

Ostbayern.Das Sturmtief „Sabine“ hat sich in Ostbayern in der Nacht zu Dienstag weitgehend beruhigt. Einige Straßen sind allerdings noch gesperrt. Die Sturmböen richteten eine Reihe von Schäden an, einige Menschen erlitten Verletzungen.

In Wenzenbach erlitt eine Frau eine Kopfwunde. Die 85-Jährige hatte am Montag im Ortsteil Strohberg in einer Scheune ihre Katze gefüttert, als eine Orkanböe den Stadel umdrückte. Die Seniorin wurde von Angehörigen ins Krankenhaus gebracht. Unter dem abgesenkten Dach der Scheune wurden einige landwirtschaftliche Fahrzeuge begraben. Die Höhe des Schadens konnte Polizeihauptkommissar Albert Brück von der Inspektion Regenstauf am Dienstag Morgen noch nicht beziffern.

„Sabine“ hielt mit Gewittern, Starkregen und Windböen ganz Bayern in Atem. In der Nacht zu Dienstag flaute der Sturm ab. „Wir hatten nur noch sechs Sturmeinsätze“, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Morgen mit.

Einer der Einsätze konzentrierte sich nach Angaben der Polizei auf Parsberg. Die Leuchtreklame eines Fast-Food-Restaurants drohte vom Gebäude zu stürzen. Die Einsatzkräfte konnten den Reklame-Aufbau in der Nacht mit Netzen und Spanngurten sichern. Bei Tageslicht wird der Einsatz fortgeführt, sagte ein Sprecher der Polizei.

Zwei Straßen im Landkreis Cham und Regensburg sind noch immer gesperrt: Betroffen ist zum einen die Staatsstraße 2154 von Lohberg Richtung Arber im Landkreis Cham. Der Sprecher teilte mit, dass dort vor allem entwurzelte Bäume noch Probleme bereiten.

Die Staatsstraße 2394 zwischen Bruckdorf und Alling im Landkreis Regensburg ist nach wie vor auf beiden Spuren dicht. Grund: Das alte Fabrikgebäude direkt an der Straße wurde durch den Sturm beschädigt. Ein Wellblechdach schwang frei im Wind und drohte abzustürzen. Speziell ausgebildete Höhenretter rückten an. Wie lange die Straßen am Dienstag aus Sicherheitsgründen noch gesperrt bleiben müssen, könne in beiden Fällen erst bei Tageslicht gesagt werden, so die Auskunft der Polizei.



Baumgruppe reißt Telefonleitung mit



Die Einsatzkräfte rückten im Landkreis Regensburg zu einer Reihe von Einsätzen aus. In Kallmünz waren etliche Ziegel vom Dach des historischen Rathauses auf den Marktplatz gekracht, glücklicherweise ohne jemanden zu treffen. Feuerwehrkräfte aus Kallmünz und Burglengenfeld sicherten das Gebäude am Montagabend gegen mögliche weitere Orkanböen ab.

In Abensberg im Landkreis Kelheim knickte eine Baumgruppe auf eine öffentliche Straße. Dabei wurde eine Telefonleitung herunter gerissen. Die Feuerwehr räumte die Stämme und Äste weg. „Allerdings handelt es sich um eine Nebenstraße“, die Auswirkungen seien überschaubar, sagte Kommandant Konrad Bauer am Dienstag Morgen der Mittelbayerischen. Insgesamt seien die Auswirkungen durch das Sturmtief weniger gravierend als befürchtet. Es könnte aber vor allem in den Wäldern „noch einiges nachkommen“, so Bauer, der zu erhöhter Vorsicht mahnte.

In Pentling im Landkreis Regensburg drohte das Gottesauge an der Papstkirche abzustürzen. Der Schmuckaufbau am Giebel der Kirche, der 200 Jahre lang jedem Wetter getrotzt hatte, war umgeknickt und lag quer auf dem Dachfirst. Einsatzkräfte sicherten das Gebäudeteil und holten es behutsam, auch mit Hilfe der Drehleiter der Feuerwehr Neutraubling, auf den Boden. In der Kirche St. Johannes hatte der spätere Papst Benedikt früher als Seelsorger Gottesdienste gehalten.

In Hauzenstein im Landkreis Regensburg musste ein Hausdach gesichert werden, von dem „Sabine“ Ziegel zu Boden fegte. In Schönhofen bei Nittendorf knickte der Sturm einen Baum in einem Garten; der Stamm traf ein Hausdach, krachte aber nicht ins Gebäude.

