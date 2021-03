Anzeige

Regierung Söder: 200 Stellen für Kinder Bayern will Jugendliche und Kinder, die besonders unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden, zusätzlich unterstützen.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eröffnet die Kinder- und Jugendkonferenz in der Staatskanzlei. Foto: Matthias Balk/dpa-Pool/dpa

München.Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte nach einer Kinder- und Jugendkonferenz am Montag 200 neue Stellen unter anderem für Streetworker, Erziehungsberatung und Ausbildungscoaching an. Auch an Schulen solle noch einmal verstärkt werden. Zudem kündigte Söder an, in Jugendzentren Angebote wie „Click und Collect“ zu ermöglichen, damit dort wenigstens kurzzeitig Nähe möglich sein.

Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) sagte, unter den 200 neuen Stellen sollten unter anderem Ausbildungsakquisiteure sein. Damit solle der Übergang von Schule und Beruf besser gefördert werden, wenn Ausbildungsmessen, Praktika und ähnliches weggebrochen seien. © dpa