Verkehr

Söder als Schülerlotse: Aktion für sichere Schulwege

Die Schule hat wieder begonnen - und gerade für Erstklässler ist allein der Schulweg häufig schon eine Herausforderung. Anlass genug für die Landesverkehrswacht, mit ihrer Aktion „Sicher zur Schule - Sicher nach Hause“ die Buben und Mädchen auf die Gefahren des Straßenverkehrs aufmerksam zu machen. Unterstützung gab es von Ministerpräsident Markus Söder und Staatskanzleichef Florian Herrmann (beide CSU), die dazu am Mittwoch in München die Grundschule an der Manzostraße 79 besuchten.