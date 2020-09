Anzeige

Landtag Söder: Auch nächstes Jahr voraussichtlich neue Schulden Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angesichts der Corona-Krise auch für kommendes Jahr neue Schulden des Freistaats in Aussicht gestellt.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. Foto: Sven Hoppe/dpa/Aktuell

München.Es sei „sehr wahrscheinlich“, dass man die Schuldenbremse auch im kommenden Jahr noch einmal aussetzen müsse, sagte Söder am Mittwoch nach einer CSU-Fraktionsklausur im Landtag in München. Ansonsten müsste man tief in Leistungen des Staates eingreifen oder Investitionen stoppen – beides wolle man nicht. 2022, spätestens aber 2023, wolle man dann wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen, das sei das klare Ziel, sagte er.