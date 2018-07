Parteien

Söder: Bayern als Sprungbrett und Schutzschild

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will den Freistaat in der heißen Wahlkampfphase als Sprungbrett und Schutzschild zugleich präsentieren: für die, die Zukunftschancen nutzen wollen, und für die, die dies nicht können. Das kündigte Söder am Donnerstag in München an als ein Leitmotiv für die Wahlkampagne seiner Partei. Wichtig sei ihm, den Menschen Stabilität, Sicherheit und eine Perspektive fürs Land zu vermitteln. Dabei kündigte er an, dass es neben einem allgemeinen Wahlprogramm auch ergänzende Vorschläge zugeschnitten allein auf die Landeshauptstadt geben soll.