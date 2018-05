Kabinett

Söder: Bayern könnte sinkende EU-Fördergelder teils ersetzen

Rückläufige EU-Förderungen für Bauern in Bayern könnten zumindest teilweise durch den Freistaat aufgefangen werden. „Wir wollen (auch) dafür sorgen, dass es auf jeden Fall so bleibt, dass entsprechende Zahlungen bleiben, möglicherweise durch Ergänzungen, die wir dann vornehmen werden“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem deutschen EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) in Brüssel.