Pandemie Söder: Bayern startet Patientenstudie Forschungsreihe startet ab sofort mit 3000 Münchnern. Auch Tirschenreuther Covid-19-Hotspot ist im Blick der Mediziner.

Von Christine Schröpf

München.Bayerische Mediziner werden die Corona-Pandemie mit einer großangelegten Studie intensiv begleiten. Um Ausbreitungswege und Krankheitsverläufe zu dokumentieren, werden in München 3000 Bürger in einem Langzeitprojekt untersucht. Parallel setzt die Staatsregierung ein Corona-Expertenteam ein, das bei politischen Entscheidungen hinzugezogen wird. Details nannte Ministerpräsident Markus Söder am Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz. Die Lage ist nach seinen Worten ungebrochen ernst. „Bayern ist weiter voll im Corona-Modus.“ Die täglichen Neuinfektionen seien zwar inzwischen auf unter zehn Prozent gesunken, die Zahl der Infizierten verdoppele sich nun erst nach sechs Tagen. „Doch das reicht noch nicht.“ Der Trend sei allerdings leicht positiv. Vor den Schulschließungen hatten sich die Zahlen nach Söders Worten binnen 2,5 Tagen verdoppelt, bei Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen vor zwei Wochen waren es dann 3,8 Tage gewesen.





Söder appellierte an die Bürger, Sicherheitsmaßnahmen weiter zu befolgen. „Ziel ist es, Corona langfristig in den Griff zu bekommen.“ Die bayerische Medizinoffensive begründete er mit der besonderen Betroffenheit durch die Grenznähe zu Österreich und Italien. Die Erkenntnisse der Corona-Studie dienten dazu, die spezifische Entwicklung im Freistaat abzubilden. In die Studie sollen auch Erkenntnisse aus dem Covid-19-Hotspot Tirschenreuth einfließen. Dort können die Infektionsdynamiken von Großveranstaltungen ausgelotet werden. Der Ausbruch dort wird mit einem Starkbierfest in Zusammenhang gebracht. „Wir müssen das Virus und seine Verbreitung verstehen, um es besiegen zu können“, sagte Wissenschaftsminister Bernd Sibler. Lockerungen von Corona-Beschränkungen „zum Zeitpunkt X“ müssten auf Basis wissenschaftlicher Daten erfolgen.

„Durchhalten lohnt sich, Mitmachen ist weiter gefragt, nicht zu früh aufgeben.“ Ministerpräsident Markus Söder appelliert an Bürger



An der einjährigen Münchner Studie sollen bis zu 100 Wissenschaftler beteiligt sein – die Leitung hat Professor Michael Hoelscher, der Chef der Abteilung Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum der Universität München. Im Fokus steht dabei unter anderem, das Dunkelfeld aufzuhellen, da eine Reihe von Erkrankten mangels Symptomen bisher in keiner Statistik auftaucht. „Es fehlen belastungsfähige Daten, wie viele Menschen sich in Deutschland schon infiziert haben“, sagte Hoelscher. Die Dunkelziffer wird nach seinen Worten auf ein bis zehn Prozent geschätzt. Verlässliche Zahlen sind auch deshalb wichtig, weil die Verbreitung bei einem Stand von 60 bis 70 Prozent von sich aus zum Stillstand kommen würde. 3000 repräsentativ ausgewählte Münchner sollen sich auf freiwilliger Basis an der Reihenuntersuchung beteiligen. Bei ihnen wird dazu in regelmäßigen Abständen Blut abgenommen. Geplanter Start ist bereits am Wochenende, bald darauf sollen erste Zwischenergebnisse vorliegen.





Das neue bayerische Corona-Team um die Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München, Professorin Ulrike Protzer, soll parallel die Expertise von Virologen, Epidemiologen, Mikrobiologen, Intensivmedizinern und Hausärzten zusammenführen. Protzer verwies auf die Lage in Italien. Ohne Gegenmaßnahmen hätte es sich in Deutschland genauso entwickelt, lediglich mit neun Tagen Verzögerung. Ziel sei, die Zahl der potenziellen Todesopfer massiv nach unten zu drücken, auf 100000, hoffentlich sogar 20000. Auch sie sieht keinen Anlass zur Entwarnung. Auch wenn sich die Verdoppelung der Infizierten nun langsamer vollziehe. „Wir befinden uns immer noch in der Phase eines exponentiellen Wachstums.“





Weitere Nachrichten aus der bayerischen Landespolitik finden Sie hier!