Söder: Bayern steht zur Stammstrecke, Bund zahlt 60 Prozent

Trotz der massiven Kostensteigerung hält die bayerische Staatsregierung weiter am Bau der zweiten Stammstrecke in München fest. „Wir stehen zur zweiten Stammstrecke“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag in München. Auch die Freien Wähler stünden hinter dem „Jahrhundertprojekt“. Zwar gebe es nun noch eine grundlegende Überprüfung, es werde aber seitens der Staatsregierung keine Verzögerungen geben. Die Tendenz sei klar.

dpa