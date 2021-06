Anzeige

Fussball Söder bedauert UEFA-Regenbogenfarben-Entscheid Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sein Bedauern über die Entscheidung der UEFA ausgedrückt, das Münchner EM-Stadion nicht in Regenbogenfarben erleuchten zu lassen.

Mail an die Redaktion Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

München.„Schade, dass die Münchner Arena nicht in Regenbogenfarben leuchten darf. Das wäre ein sehr gutes Zeichen für Toleranz und Freiheit gewesen“, schrieb Söder am Dienstag bei Twitter. „Wir müssen uns stark machen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung“.

Die UEFA hatte zuvor entschieden, dass das EM-Stadion in München beim Gruppenfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn an diesem Mittwoch nicht in Regenbogenfarben als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung erstrahlen darf. Die UEFA lehnte einen entsprechenden Antrag des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter (SPD) ab.

