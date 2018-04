Naturschutz

Söder berät mit Kommunen über mögliches Aus für Skischaukel

Das sich überraschend abzeichnende Aus für den Bau einer umstrittenen Allgäuer Skischaukel am Riedberger Horn beschäftigt heute nicht nur Ministerpräsident Markus Söder. Bei einem Treffen in der Staatskanzlei mit Befürwortern und kommunalen Vertretern will der CSU-Politiker über das weitere Vorgehen beraten. Praktisch zeitgleich will auch der Bund Naturschutz in Bayern (BN) bei einer Pressekonferenz über das Projekt berichten - ursprünglich wollte der Verband Details zur Begründung seiner Normenkontrollklage gegen den Bau vorstellen.