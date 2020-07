Anzeige

Parteien Söder: CDU hat bei K-Frage Vorschlagsrecht, CSU Vetorecht CSU-Chef Markus Söder hält am unionsinternen Verfahren für die Kür des nächsten Kanzlerkandidaten fest.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU) im Landtag. Foto: Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa/Archivbild

München.Das Verfahren sei schon immer so gewesen: „Die CDU hat das geborene Vorschlagsrecht, weil sie einfach die größere Schwester ist. Die CSU kann Nein sagen, hat das Vetorecht“, sagte Söder am Sonntag im ZDF-Sommerinterview. Zunächst müsse in der CDU aber erst einmal geklärt werden, wer der neue Parteichef werde, betonte Söder.

Auf die Frage nach einer eigenen Kanzlerkandidatur bekräftigte Söder: „Mein Platz ist in Bayern.“ Mit Blick auf die derzeitige Umfrage-Lage für die Union und ihn persönlich sagte Söder: „Umfragen sind geschuldet der aktuellen Situation.“ Keiner dürfe glauben, dass die Umfragen automatisch immer so blieben.

Söder mahnte, mehr als das Wohl Einzelner interessiere die Mehrheit der Menschen derzeit, wie es in Sachen Corona weitergehe. Im Herbst könne die Situation völlig anders sein. Er fürchte auch, dass es wirtschaftlich nicht so einfach werde.