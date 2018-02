Immobilien Söder, die GBW und ein Verdacht Vor fünf Jahren verkaufte die Landesbank die gemeinnützige GBW. Jetzt stehen Geldwäsche-Vorwürfe im Raum.

Von Isolde Stöcker-Gietl und Christine Schröpf

30 000 Wohnungen hat GBW in Süddeutschland. Foto: Marijan Murat/dpa

München.Der Verkauf der gemeinnützigen Immobilientochter GBW von der BayernLB an den Augsburger Patrizia-Immobilienkonzern hat auch fünf Jahre nach dem Deal noch immer politische Brisanz. Am Donnerstag berichteten mehrere Medien, dass der Verkauf von 32 000 Wohnungen unter der damaligen Federführung von Finanzminister Markus Söder unter dem Verdacht der Geldwäsche gestanden habe. Die Staatsanwaltschaft München I widersprach der Darstellung umgehend. Es habe nach einer anonymen Anzeige keinen begründeten Anfangsverdacht für weiterführende Ermittlungen gegeben. Deshalb sei dem Justizministerium seinerzeit auch nicht Bericht erstattet worden. Das Finanzministerium erklärte gestern, dass es beim Verkauf der Beteiligung keine Kenntnis über die in der Berichterstattung genannten Verdachtsmomente hatte.

Immobilienriese Patrizia Das Augsburger Unternehmen ist einer der größten Spieler auf dem deutschen Immobilienmarkt.

Im Jahr 2017 hat das Unternehmen 82 Millionen Euro eingenommen, Immobilien im Wert von sechs Milliarden Euro wurden ge- und verkauft.

Zu den Gebäuden, die zum Patrizia-Firmenimperium von Gründer Wolfgang Egger gehören, zählen laut Augsburger Allgemeiner der Commerzbank-Turm in Frankfurt und Madam Tussauds Wachsfiguren-Kabinett in London sowie weitere Immobilien in ganz Europa.

Die GBW-Gruppe ist eines der größten süddeutschen Wohnungsunternehmen und bewirtschaftet aktuell rund 30 000 Wohnungen in Bayern und Baden-Württemberg. Mehr als 1300 Wohnungen liegen im Stadtgebiet von Regensburg. Aktuell will das Unternehmen an diesem Standort wieder wachsen und baut im Stadtteil Burgweinting sieben neue Wohngebäude mit 126 barrierefreien Wohnungen. Auch in Amberg, Schwandorf, Burglengenfeld und Neutraubling wird Wohnraum der GBW-Gruppe vermittelt. Laut dem Unternehmen ist jede dritte Wohnung im Bestand eine geförderte Wohnung.

Mieterbund spricht von Skandal

Für den Landesverband des Deutschen Mieterbundes in München ist der Verkauf der ehemals gemeinnützigen GBW an ein Konsortium der Patrizia bis heute „ein Skandal und der größte wohnungspolitische Fehler in Bayern“. Die Mieter seien auf den freien Markt geworfen worden, viele hätten Modernisierungen und Mieterhöhungen hinnehmen müssen, so die Landesvorsitzende Beatrix Zurek. „Söder hat damit im großen Stil die Vernichtung von bezahlbarem Wohnraum auf den Weg gebracht.“ In Regensburg, so heißt es auf Nachfrage beim Mieterbund, seien bislang keine Probleme mit GBW aufgetreten.

Söder: EU hat Kauf geprüft

Das Konsortium hinter dem 2,5 Milliarden teuren Kauf bestand aus 27 Investoren, über die die GBW nach außen trug, dass es sich um „deutsche Versorgungseinrichtungen, Versicherungen und Sparkassen“ handelte. Söder hatte in der Vergangenheit betont, dass der Verkauf von der EU genau geprüft worden sei. Über die Investoren hinter Patrizia sei er nicht informiert gewesen, sagte der Finanzminister.

Laut der gestrigen Berichterstattung unter anderem von „Handelsblatt“ und dem ARD-Magazin „Monitor“ waren Ermittler von Landeskriminalamt und Zoll 2013 Anzeigen wegen Geldwäscheverdachts nachgegangen. Patrizia soll über verschiedene Firmen Geschäftsbeziehungen nach Russland pflegen, dorthin sollen Immobilien verkauft worden sein. Patrizia dementiert vehement jegliche Nähe zu Schwarzgeldgeschäften. „Die GBW wurde nach dem Verkauf politisch instrumentalisiert, für dieses Jahr erwarten wir das auch“, hatte der Vorsitzende der GBW-Gruppe, Dr. Claus Lehner, vor wenigen Tagen im Interview mit der Süddeutschen Zeitung angemerkt.

Der Mieterbund fordert nun umgehend einen Untersuchungsausschuss. „Wir empfehlen der CSU-Regierung jetzt Transparenz und Kooperation. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Untersuchungsausschuss wenige Monate vor der Wahl seine Arbeit aufnähme und erfolgreich zu Ende geführt würde“, erklärten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann von den Bayerischen Grünen. Zurückhaltend äußerte sich der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Landtag und Oberpfälzer SPD-Chef Franz Schindler. „Aus dem Bericht ergibt sich nicht, dass er (Söder) es gewusst hat“, sagt er. „Wir werden im Landtag alle Möglichkeiten nutzen, um offenen Fragen nachzugehen“, kündigte Schindler an. Für die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss sei es derzeit noch zu früh.

