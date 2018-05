Fussball

Söder ehrt FC Bayern: „Ihr setzt die Maßstäbe“

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den deutschen Fußball-Meister FC Bayern München bei einem Empfang in der Staatskanzlei als den besten Botschafter des Freistaates gewürdigt. „Wir sind stolz darauf, was Sie in dieser Saison wieder geleistet haben - sensationell. Sechsmal hintereinander deutscher Meister kann nur ein Verein, das ist der FC Bayern“, sagte der 51-jährige Söder: „Ihr setzt Maßstäbe, national und international.“