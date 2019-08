Fussball Söder empfängt FC Bayern: Spannung wegen Hoeneß Der deutsche Doublegewinner FC Bayern wird am heute vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder geehrt.

München.Der CSU-Chef wird die Münchner Spieler, das Trainerteam und die Vereinsführung zum Gewinn der Meisterschaft und des DFB-Pokals in der vergangenen Saison beglückwünschen. Söder lädt zu einem persönlichen Austausch im sogenannten Großen Arbeitszimmer des Ministerpräsidenten, der Empfang mit der Mannschaft findet im unteren Hofgarten an der Staatskanzlei statt.

Der Termin gewinnt an Spannung, da am Tag nach der Ehrung eine Erklärung von Uli Hoeneß zu seiner Zukunft beim FC Bayern erwartet wird. Auf der USA-Reise des FC Bayern Ende Juli hatte die „Bild“ berichtet, dass der 67-Jährige im November nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident antreten werde und auch als Aufsichtsratschef aufhören wolle. Seine Entscheidung will Hoeneß dem Aufsichtsrat des Vereins am Donnerstag mitteilen.

Zuletzt hatte Hoeneß der Zeitung gesagt, dass er zumindest als normales Mitglied im Kontrollgremium bleiben wolle. Er hat 1979 das Amt als Manager beim FC Bayern übernommen und den Club zum deutschen Fußball-Branchenführer aufgebaut.