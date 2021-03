Anzeige

Bundesregierung Söder erfreut über zusätzliche Impfdosen Bayern bekommt für den Kampf gegen das Coronavirus in seiner Grenzregion mit Tschechien 100 000 zusätzliche Impfdosen.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern.

München.Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nannte die Einigung von Bund und Ländern unmittelbar nach der Telefonschalte beim Kurznachrichtendienst Twitter ein „gutes Signal beim Impfgipfel“. Neben Bayern erhalten auch Sachsen, Thüringen, das Saarland und Rheinland-Pfalz zusätzliche Impfdosen.

Söder lobte auch die Einigung von Bund und Ländern, die Arztpraxen in Deutschland und die Betriebsärzte ab der Woche nach Ostern in schrittweise stärker in die Corona-Impfungen einbinden zu wollen. „Wir brauchen mehr Flexibilität und Geschwindigkeit beim Impfen“, schrieb Söder bei Twitter. (dpa)