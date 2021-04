Anzeige

Corona-Pandemie Söder erklärt Ergebnisse des Impfgipfels Bayerischer Ministerpräsident und Minister informieren zudem über den weiteren Kurs in der Corona-Politik - jetzt im Stream.

München.Am heutigen Dienstag kommt das Bayerische Kabinett zu einer Sitzung zusammen. Im Fokus stehen die Ergebnisse des Impfgipfels von Bund und Ländern am Montag sowie der weitere Kurs in der Corona-Politik in Bayern. Die Freien Wähler hatten in den vergangenen Tagen wiederholt eine Abkehr von Auflagen in der bayerischen Infektionsschutzverordnung gefordert und stattdessen auch in Bayern die Umsetzung von lockereren Vorgaben aus der Bundes-Notbremse angemahnt.

Ab 13.30 Uhr findet eine Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder, Gesundheitsminister Klaus Holetschek (beide CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) statt. Diese sehen Sie hier live im Stream.