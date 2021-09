Anzeige

Landtag Söder erläutert neue Anti-Corona-Regeln Der bayerische Landtag berät am Mittwoch in einer Sondersitzung über die neue Corona-Politik im Freistaat.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern will über die neuen Regeln im Landtag abstimmen lassen. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild Foto: Michael Kappeler/dpa

München.Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will in einer Regierungserklärung erläutern, die das Kabinett am Dienstag beschlossen hat und die bereits an diesem Donnerstag in Kraft treten sollen - darüber soll im Landtag auch abgestimmt werden.

Die FFP2-Maskenpflicht, die allgemeinen Kontaktbeschränkungen, aber auch die Sperrstunde in der Gastronomie sowie die Kundenbegrenzungen im Handel sollen entfallen. Wechselunterricht an Schulen soll der Vergangenheit angehören. Für Kultur-, Sportveranstaltungen, Messen und Gottesdienste werden die Regeln gelockert, im Oktober sollen auch Clubs und Diskotheken öffnen dürfen.

Klinik-Auslastung als Maßstab

Dafür gilt in Innenräumen die 3G-Regel - Zugang also nur für geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen. Und: Statt der Sieben-Tage-Inzidenz soll nur die Klinik-Auslastung Anlass für schärfere Anti-Corona-Maßnahmen sein. (dpa)