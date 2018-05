Ausstellungen Söder eröffnet Landesausstellung Unter dem Titel „Mythos Bayern“ erleben die Besucher der Schau die Träume von Ludwig II. im Kloster Ettal hautnah.

Mail an die Redaktion Im Kloster Ettal findet die Landesaustellung statt. Foto: Lino Mirgeler

Ettal.Alpenidylle, Brauchtum und die Königsträume von Ludwig II. – das sind die Themen der Bayerischen Landesausstellung, die Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch in Ettal eröffnet. Die Schau unter dem Titel „Mythos Bayern“ befasst sich mit der Entwicklung Bayerns und seines Bildes in der Welt.

Für die Ausstellung haben die Bayerischen Staatsforsten und die Bayerische Forstverwaltung eigens einen Holzpavillon auf dem Gelände des Klosters in Ettal errichtet. Darin sollen Besucher anhand von Filmen, Modellen, Spiegeln und Animationen die gebauten und ungebauten Visionen des Märchenkönigs und Erbauers von Schloss Neuschwanstein, Ludwig II., virtuell erleben.

Sehen Sie hier Eindrücke aus der Landesausstellung in Kloster Ettal:

Zu den Ausstellungsstücken zählen auch Alltagsgegenstände, die einst in Händen von bayerischen Königen waren: die Jagdmontur von König Max II. und eine Badewanne, ferner ein aus Holz geschnitzter Schwan – ein Spielzeug von Ludwig II. als Kind. Ein weiteres Highlight ist ein etwa 3000 Jahre alter Einbaum. Das 13 Meter lange und zwei Tonnen schwere Floß aus dem Stamm einer Eiche wurde in den 1980er Jahren im Starnberger See gefunden. Ab dem 3. Mai ist die Landesausstellung für Besucher geöffnet.

