Festakt Söder eröffnet Riesenholzkugel Der Ministerpräsident sieht das Prestigeprojekt am Steinberger See als Indiz dafür, dass die Oberpfalz immer weiter aufholt.

Von Reinhold Willfurth

Mail an die Redaktion Markus, geh du voran: Ministerpräsident Markus Söder testete eine Hängebrücke in der Holzkugel, gefolgt von Heimatminister Füracker. Foto: Dietmar Zwick



Steinberg am See. Was lange währt, wird endlich rund: Nach zwei Jahren Planungs- und 15 Monaten Bauzeit wurde am Montag die Holzkugel am Steinberger See feierlich eingeweiht.

Für die Politik im Landkreis Schwandorf ist die größte begehbare Holzkugel der Welt ein lang ersehntes Leuchtturmprojekt, das der Wasserlandschaft des Oberpfälzer Seenlands noch mehr Besucher einbringen soll. Für einige ist sie aber auch eine monumentale Bausünde, welche die Ruhe stört, für die der Steinberger See vor allem unter den Einheimischen bekannt ist. „Die weit überwiegende Masse ist aber positiv gestimmt“, ist sich Landrat Thomas Ebeling sicher.

Für Markus Söder ist die Kugel eine Art Liebe auf den zweiten Blick, wie er in seiner Rede beim Festakt vor über 200 Gästen einräumte. Zunächst sei er von der Einladung zur Eröffnung wenig angetan gewesen. Aber man habe ihn schließlich „gezwungen“, zu kommen, sagte er mit Blick auf seinen Heimatminister, den Oberpfälzer Albert Füracker. Und jetzt sei er absolut überzeugt von dem 40 Meter hohen und 50 Meter breiten Bauwerk direkt am Seeufer. „Es hat sich wirklich gelohnt, hierher zu kommen“, sagte Söder.

Eine Liebe auf den zweiten Blick



Der Ministerpräsident zeigte sich davon überzeugt, dass das Konzept der beiden Geschäftsführer Tom Zeller und Kim Kappenberger von einem generationsübergreifenden Erlebnis- und Bewegungsparcours aufgehen werde. Und auch für die Region sei die Kugel ein großer Gewinn. Söder wandte sich gegen das Klischee, Bayern mit München und Oberbayern gleichzusetzen. Es gebe auch außerhalb des Alpengebiets schöne Gegenden im Freistaat. „Wir wollen, dass auch die Oberpfalz in den Fokus rückt“, gelobte Söder, der das Kugel-Areal am Steinberger See kurzerhand zum „Zentrum Bayerns“ erklärte, zumindest für diesen Tag. Heimatminister Füracker, beim Spatenstich im Juli 2018 noch Skeptiker, schwärmte von einer „Sensation mitten in der Oberpfalz“ und einem „Symbol für ganz Bayern“.

Der Weg von der Idee, einen Bewegungsparcours für Jung und Alt in einem architektonisch außergewöhnlichen Rahmen zu bauen, bis hin zur Realisierung sei kein leichter gewesen, resümierte Investor Tom Zeller. Neben den für ein Großprojekt üblichen Verzögerungen warf eine Brandstiftung, die Zeller als traumatisches Erlebnis in Erinnerung hat, den Zeitplan komplett um: Ein 28-Jähriger aus der Region hatte in der Nacht zum 29. April 2018 den Gastronomie- und Büroanbau der Kugel in Brand gesteckt. „Da ging unsere Vision erst einmal in Flammen auf“, sagte Zeller.

10 000 Besucherwarenschonda



Heute sind sich die Investoren sicher, dass ihre Vision nicht nur Wirklichkeit geworden ist, sondern auch funktioniert. Rund 10 000 Besucher haben seit dem „soft opening“ vor sechs Wochen die Kugel erklommen, sich an einer der 50 Bewegungsstationen betätigt, das Panorama in schwindelnder Höhe genossen oder in der Gastronomie nebenan eine „Kugel-Halbe“ gezischt. Ganz Mutige kürzen den Abstieg auf dem 700 Meter langen, barrierearmen Holzweg ab, indem sie sich in eine Rutsche stürzen, die den Besucher in Sekundenschnelle wieder zurück auf den Boden bringt.

Regierungspräsident Axel Bartelt, dessen Behörde ein Fünftel der Bausumme von 5,5 Millionen Euro als Zuschuss beisteuerte, äußerte am Rande der Feier mit Blick auf die Preistabelle der Kugelbetreiber den Wunsch, dass auch einkommensschwache Familien in den Genuss dieses „herrlichen Bauwerks“ kommen mögen.