Parteien Söder erteilt Ausweitung der Frauenquote in CSU eine Absage

CSU-Chef Markus Söder hat sein früheres Ziel einer Ausweitung der Frauenquote in der CSU aufgegeben - und damit einer Dauer-Forderung der Frauen-Union eine Absage erteilt. „Wir brauchen - da sind wir geläutert - auch keine weiteren Quoten in der Partei“, sagte Söder am Sonntag bei einer Landesversammlung der Jungen Union in Augsburg. Der CSU-Parteinachwuchs, der der Quote immer kritisch gegenüberstand, quittierte dies mit lautem Applaus.

dpa