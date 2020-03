Gesundheit Söder: Fahrspuren an Grenzen für Lebensmittellieferungen Zur Sicherung der Lebensmittelversorgung in der Corona-Krise soll es an den Grenzen Sonderspuren für entsprechende Transportfahrzeuge geben.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU) spricht auf einer Pressekonferenz. Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild

München.Dies kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in München nach einer Sitzung des Kabinetts an. Der Freistaat werde den Bund bitten, eine schnelle Regelung zu finden, damit der Warenverkehr schneller über die Grenzen erfolgen könne. „Das wäre ganz existenziell wichtig“, sagte Söder. Infolge der Grenzkontrollen seien bereits Verzögerungen bei Warenlieferungen an den Grenzen zu spüren.

Denkbar seien „grüne Spuren an den Grenzen für die Lebensmittelllieferungen“, sagte Söder. Zugleich rief Söder alle Menschen auf, auf Hamsterkäufe zu verzichten. Die Versorgung sei zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Söder betonte, derzeit sehe die Regierung keinen Bedarf, Verkäufe auf bestimmte Waren zu limitieren. „Nach derzeitigem Stand sieht es so aus, dass die Lebensmittelversorgung gesichert ist.“