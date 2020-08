Anzeige

Parteien Söder-Faktor strapaziert die Bayern-FDP Liberale sehen sich gerade in Corona-Zeiten als Verteidiger von Freiheitsrechten gebraucht, verharren aber im Umfragekeller.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion FDP-Landtagsfraktionschef Martin Hagen (r.) hat die schwere Aufgabe, sich trotz eines umfragestarken Ministerpräsidenten Markus Söder (l.) politisches Gehör zu verschaffen. Foto: Tobias Hase/dpa

München.Anfang des Jahres rutschte die bayerische FDP auf drei Prozent. Es war gleich nach dem Thüringen-Debakel, bei dem sich der Liberale Thomas Kemmerich mit AfD-Stimmen zur öffentlichen Empörung zum Kurzzeit-Ministerpräsidenten wählen ließ. Landtagsfraktionschef Martin Hagen sieht einen klaren Zusammenhang. „Der Thüringen-Effekt“, sagt er. Als sich die bayerischen Liberalen anschickten, sich wieder aus dem Tief herauszustrampeln, kam ihnen Corona und ein CSU-Mann in die Quere: Ministerpräsident Markus Söder, katapultierte in der Pandemie mit harten Maßnahmen die eigenen Beliebtheitswerte nach oben und führte seine Partei in Richtung absolute Mehrheit zurück.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### ########### ###-#### ### ############ ###################### ###### ###### ###### ######### ##### #####. „##### ### ### #############. ### ### ########## ### ##### ### #### ### ## ####### #####.“ ########## ##########, ### ############### ### #####-#### ####### #### ### ### ##### ######## ## ### „#############“ ######## ######. ### ### ##### ## ### ######### #######, ### ## #### #### ### ########### ##### ### ######, ##### ####### ## ############. „### ######## ##### ### ######### ### ######## ##### #######“, ####### ## ### ########### ###### ###### #######.

######## ### ####### ### #########

############## ###### ### ###-#### ## ###### ####### ### ######. ## ### ####### ######-########## ## ##### ######### ### ##### ############### ## ################# ####### ##### ### ########## ######### #### ###### ############ #### #########, #### ### ### ### ######## #### ### ######## ####### ####. ######## ########: ### ##############. ## ##### ### ##### ### ############# ####### ### ### ############### ## #######. ### ##### ### ############## ####### ####### #### ##### ## ####. „### ######## ##### ########### ### ######, #### ### ##### ### ######### #####, #### ### ############.“ ### ###-##################### ######## ##### ############ ############, ### ##### ########## ########## ### ######### ##### ########## ######### ########## ####. ############# ####### ### ### ##### ### ########### ################, ### ## ###### ######### ### ######### ######## ### #### ###### ######-##### ######## #####. ##### ### ### ### ############## ### ################ ############# ###############.

### ########### ###-#### ###### ###### ##### ####### ######-########### ## #####: „###########“, ###### ## ####, #### ### ######## ############### ## ##### #### ######## ### ##### ### ##### ###### ###### ### ##### ############## ###### - ########## ### ### ############# ### ###, ### ############## #### ######### #####.

###### ##### #### - #### ########## ### ######### ############## ######-################ ####### ## ###### - ## ### ############## ### ### ############ ## ### ############. ###### ####### ##### ##### ####, ## ##### ### ##################### ####### #######. ### ######-##### ### ##### ###### ##### ###########. ##### ########### ##### ######## #### ###-########## ######### ####### #### ######### ############### ### ### ########. ### ######## ### ####### ###### ### ### ####, ##### ## ### ###### ### ##### „############ ##########“ ### ### ############.

#####: ######## ### #########

### ################ ######## ###### ####### ### ### ########### ## ###### ### ####### ### „########“ ### #########, ##### #### #####. ####### ##### ##########, #### ### ############## ##### ###### ######## ### ############# ## ##### ###. ## ######## ## ### ######## ####### ################### ### ######### ################, ####### ####### ###### ############## ### #### #### ####### ### ################## ### ## #######. ##### #### ##########, #### ### ################ ### ########## ## ### ###### #### ########## ####. ###### ######## ### ############### ############ #### ## #########. „### ### ######, ### ########### ########### ### ######, ##### ##########.“

####### ########### ### ### ########### ############# ###### ### ####!