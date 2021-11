Anzeige

Gesundheit Söder fordert Beschluss zu partieller Impfpflicht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat einen bundesweiten Beschluss zu einer partiellen Impfpflicht, etwa für Bedienstete im Gesundheitswesen gefordert.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU) kommt zu einer Pressekonferenz. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Die Ministerpräsidentenkonferenz, die am nächsten Donnerstag tagen wird, müsse einen entsprechenden Beschluss fassen, sagte Söder am Donnerstag in München. Söder forderte zudem eine möglichst flächendeckende Hochstufung der Zugangsvoraussetzungen zu öffentlichen Veranstaltungen auf 2G - Zugang also nur noch für Geimpfte und Genesene, nicht mehr für negativ Getestete. In Bayern werde er dem Koalitionspartner Freie Wähler einen entsprechenden Vorschlag machen.

