Anzeige

Gesundheit Söder: Freibäder dürfen in zweiter Pfingstferienwoche öffnen Nach langer Corona-Zwangspause sollen Freibäder und Schwimmbadanlagen im Freien in Bayern in der zweiten Woche der Pfingstferien wieder öffnen dürfen, also ab 8.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, beim virtuellen CSU-Parteitag. Foto: Lino Mirgeler/dpa-Pool/dpa

München.Juni. Das kündigte der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Freitagabend in seiner Rede auf einem CSU-Internet-Parteitag an. Er nannte dabei auch Freiluftanlagen in Thermalbädern und auch in normalen Schwimmbädern.