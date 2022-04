Volksfest Söder froh über Wiesn 2022: „Freue mich auf erste Mass“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die Entscheidung begrüßt, nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder das Oktoberfest in München abzuhalten. „Ein gutes Signal gerade auch in schwerer Zeit“, schrieb der CSU-Politiker am Freitag bei Twitter. „Ich werde gerne hingehen und freue mich auf die erste Mass.“

dpa