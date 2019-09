Koalition

Söder gegen Streibl: Leichtes Knirschen in der Koalition

Leichtes Knirschen in der schwarz-orangen Koalition in Bayern: Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl hat mit Kritik am Klimaschutzkonzept des Koalitionspartners CSU Widerspruch von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geerntet.