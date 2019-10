Parteien Söder gegen Zentralabitur: Kein Mittelmaß aus Berlin Anders als die Junge Union (JU) lehnt der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder ein Zentralabitur ab.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Saarbrücken.Abitur und Bildungskonzepte sollten „vor Ort entschieden werden, und nicht mit Berliner Mittelmaß“, sagte Söder am Samstag auf dem JU-Deutschlandtag in Saarbrücken. Man werde nicht besser durch zentrale Vorgaben aus Berlin.

Die Unionsnachwuchsorganisation hatte zuvor ein Zentralabitur in Deutsch, Mathematik und Englisch gefordert. In einem Beschluss wird für deutschlandweit einheitliche Abiturprüfungen in diesen Kernfächern plädiert. „Dafür soll ein bundesweiter Aufgabenpool erstellt werden, der einerseits inhaltlich die Lehrpläne aller Bundesländer berücksichtigt und andererseits das Leistungsniveau der Aufgaben im oberen Bereich ansiedelt.“