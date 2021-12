Anzeige

Neue Corona-Regeln Söder: Geisterspiele ab dem Wochenende Das bayerische Kabinett wird die vom Ministerpräsidenten vorgeschlagene Maßnahme am Freitag voraussichtlich umsetzen.

München.Das bayerische Kabinett will nach Worten von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schon an diesem Freitag die angekündigte weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen beschließen. Schon an diesem Wochenende sollen Fußballspiele in Bayern nur noch als Geisterspiele stattfinden, wie Söder nach Bund-Länder-Beratungen am Donnerstag in München sagte - dies sei sein Vorschlag. Gelten solle dies dann zunächst bis zum Jahresende.

Hinzu kommen auch in Bayern eine weitere Verschärfung der Kontaktbeschränkungen und 2G im Handel. (dpa)