Regierung

Söder gibt Staatsempfang für den Club

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ehrt die Aufsteiger vom 1. FC Nürnberg mit einem Staatsempfang in der Heimatstadt. Am 9. Juli um 12 Uhr mittags will der gebürtige Nürnberger die Rückkehr des Clubs in die erste Bundesliga gebührend feiern lassen. Darüber berichtete zuerst „Antenne Bayern“. Auch die Fans sollen teilnehmen können, Örtlichkeit ist das Nürnberger Heimatministerium mit dem Vorplatz am Lorenzer Platz. „Ganz Franken freut sich mit dem Club“, sagte Söder. „Der unerwartete Aufstieg ist etwas Besonderes und eine tolle Leistung.“