Bundesliga Söder gratuliert dem FC Bayern zur Meisterschaft

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat dem FC Bayern München zur deutschen Meisterschaft gratuliert. „Unglaublich. Was für ein Finale!“, schrieb der 56-Jährige am Samstag auf Twitter. Die Bayern waren durch ein 2:1 beim 1. FC Köln zum elften Mal in Serie deutscher Fußball-Meister geworden, weil Borussia Dortmund nur 2:2 gegen den FSV Mainz 05 spielte. „Da war heute wirklich alles dabei. Spannender geht es kaum - aber abgerechnet wird immer zum Schluss...“, twitterte Söder.

dpa