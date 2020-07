Anzeige

Fussball Söder gratuliert FCN: „Legende lebt doch noch“ Der im letzten Moment doch noch geschaffte Klassenverbleib des 1.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, sitzt im Landtag. Foto: Sven Hoppe/dpa Pool/dpa

Ingolstadt.FC Nürnberg freut auch den bayerischen Ministerpräsidenten und „Club“-Fan Markus Söder. „Die Legende lebt doch noch - auch wenn's eine ganz schöne Zitterpartie war“, twitterte der CSU-Chef nach dem 1:3 der Franken beim FC Ingolstadt am Samstag. Durch ein Tor von Fabian Schleusener in der sechsten Minute der Nachspielzeit bleiben die Nürnberger in der 2. Fußball-Bundesliga.

Das Hinspiel war 2:0 für den FCN gegangen - letztlich war das Auswärtstor entscheidend. „Der #Club hat es wirklich spannend gemacht. Jetzt freuen sich viele Franken“, schrieb Söder außerdem.