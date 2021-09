Anzeige

Landtag Söder: „Haben Firewall gegen Corona" Der Bayerische Ministerpräsident verteidigt im Landtag den Kurswechsel in der Corona-Politik und die neuen Regeln.

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern will über die neuen Regeln im Landtag abstimmen lassen.

München.Bayerns Ministerpräsident verteidigt seine Corona-Strategie: Markus Söder (CSU) hat in einer Regierungserklärung erläutert, die das Kabinett am Dienstag beschlossen hat und die bereits an diesem Donnerstag in Kraft treten sollen - darüber soll im Landtag auch abgestimmt werden.

Söder hat hier den Kurswechsel in der Corona-Politik des Freistaats verteidigt. Angesichts der hohen Impfquote könne man nicht mehr stur an alten Konzepten festhalten. Die neue Strategie bedeute nun eine richtige Balance aus mehr Freiheit und Eigenverantwortung – aber auch weiter Schutz und Sicherheit. „Wir haben trotzdem eine Firewall gegen Corona.“ Einen neuen Lockdown schloss Söder erneut aus. „Es braucht keinen Lockdown mehr und es wird auch keinen Lockdown mehr geben.“

FFP2-Pflicht fällt in Bayern

Das Kabinett hatte die neuen Anti-Corona-Regeln, die bereits an diesem Donnerstag in Kraft treten sollen, am Dienstag beschlossen. Die FFP2-Maskenpflicht, die allgemeinen Kontaktbeschränkungen, aber auch die Sperrstunde in der Gastronomie sowie die Kundenbegrenzungen im Handel entfallen. Wechselunterricht an Schulen soll der Vergangenheit angehören.

Für Kultur-, Sportveranstaltungen, Messen und Gottesdienste werden die Regeln gelockert, im Oktober sollen auch Clubs und Diskotheken öffnen dürfen. Dafür gilt in Innenräumen die 3G-Regel - Zugang also nur für geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen. Und: Statt der Sieben-Tage-Inzidenz soll nur die Klinik-Auslastung Anlass für schärfere Anti-Corona-Maßnahmen sein.

Grüne kritisieren Teststrategie

Den Grünen geht das Corona-Testkonzept an den bayerischen Schulen zum Schuljahresstart nicht weit genug – sie fordern zu Beginn flächendeckend PCR-Tests für alle Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft und genesen sind. Er frage sich, warum das Schuljahr nicht gut vorbereitet werde, mit einem „richtig guten Testkonzept“, sagte Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann am Mittwoch im Landtag in München. PCR-Tests können Corona-Infektionen zuverlässiger nachweisen als Antigen-Schnelltests.

In einem Dringlichkeitsantrag fordern die Grünen genau dies: dass alle Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, am ersten Schultag einen negativen PCR-Test-Nachweis mitbringen müssen. „Die Staatsregierung muss sicherstellen, dass genügend Testzentren am Sonntag und Montag geöffnet haben, so dass die Testergebnisse vor Schulbeginn vorliegen“, heißt es in dem Antrag. Der erste Schultag nach den Ferien ist Dienstag, der 14. September.

Abgesehen davon lobte Hartmann die neue Anti-Corona-Strategie in Bayern. Das sei „nicht mehr und nicht weniger als das Gebot der Stunde“, sagte er. Lockerungen seien verfassungsrechtlich geboten. (dpa)