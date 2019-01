Parteien Söder: Hahn wird Vize-Generalsekretär Dass Markus Blume auch unter Markus Söder CSU-Generalsekretär bleibt, war schon länger klar. Blume bekommt aber überraschend eine neue Stellvertreterin - und die CSU-Zentrale eine neue Geschäftsführerin.

Mail an die Redaktion Markus Söder, CSU-Chef und Bayerischer Ministerpräsident, eröffnet die Sitzung des CSU-Parteivorstandes. Foto: Peter Kneffel

München.Der CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Hahn wird neuer Vize-Generalsekretär der CSU und damit Stellvertreter von Markus Blume. Das ist eine von mehreren Personalentscheidungen, die der neue CSU-Vorsitzende Markus Söder am Montag in seiner ersten Vorstandssitzung als Parteichef verkündete - und vom Vorstand absegnen ließ. Hahn löst die Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig ab - „im Einvernehmen“, sagte Söder, ergänzte aber: „Das ist nie leicht.“ Man werde sich zusammensetzen, um über andere Aufgaben zu reden. Hahn solle sein „außenpolitisches Profil“ in das neue Amt einbringen.

Neue CSU-Hauptgeschäftsführerin wird Carolin Schumacher, die zuletzt die bayerische Vertretung in Berlin leitete. Sie folgt auf Hans Michael Strepp, der Amtschef im neuen bayerischen Digitalministerium wird. Zum CSU-Sprecher rückt Simon Rehak auf. Rehak folgt auf Jürgen Fischer, der zur Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft wechselt.

Inhaltlich sollen mehrere Foren das Profil der CSU schärfen - etwa in den Bereichen Wirtschaft, Rente, Umwelt/Agrar und Digitalisierung.

Söder war auf einem Sonderparteitag am 19. Januar zum Nachfolger des bisherigen Parteivorsitzenden Horst Seehofer gewählt worden.