Bundesregierung Söder: Harter Lockdown alternativlos in Corona-Katastrophe Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat den harten Lockdown ab 16.

Markus Söder (CSU) spricht bei einer Pressekonferenz.

Berlin.Dezember in ganz Deutschland als alternativlos verteidigt. „Corona ist eine Katastrophe, die unser Leben mehr betrifft als jede Krise, die wir in den letzten 50 Jahren zuvor hatten“, sagte der CSU-Chef am Sonntag nach telefonischen Beratungen von Bund und Ländern.

„Wenn wir nicht aufpassen, wird Deutschland schnell das Sorgenkind in ganz Europa. Deswegen mussten und müssen wir handeln“, sagte Söder. Die Lage bei den Neuinfektionen sei außer Kontrolle geraten, daher müsse die Politik handeln. Daher laute das Motto ganz oder gar nicht.

Bayern werde die Maßnahmen „maximal umsetzen“, betonte Söder. Der bisherige Teil-Lockdown habe eine Wirkung gehabt, letztlich habe die Medizin nicht ausgereicht. Man dürfe nicht aus Bequemlichkeit vor notwendiger Konsequenz zurückschrecken.