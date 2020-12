Anzeige

Corona Söder: Harter Lockdown unausweichlich Am Mittwoch geht Deutschland erneut in den Lockdown. Söder bezeichnet das Vorgehen als „Notbremse ziehen“.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, sortiert zu Beginn einer Sitzung des Ministerrats in der Staatskanzlei seine Unterlagen. Der Ministerrat will in der Videokonferenz des Kabinetts den am Sonntag von Bund und Ländern verabredeten harten Lockdown beschließen. Foto: Matthias Balk/picture alliance/dpa/dpa-POOL

München.Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bezeichnet den harten Corona-Lockdown als unausweichlich. „Wir müssen die Notbremse ziehen“, sagt Söder. „Hier stehen wir, und wir können nicht anders.“ Nach Angaben Söders wurde mit 126 Toten binnen 24 Stunden zuletzt die höchste Zahl an Todesfällen gezählt, die es wegen Corona in Bayern je gegeben habe. „Alle 17 Minuten stirbt in Bayern ein Mensch.“

Der CSU-Politiker warnt erneut: „Corona gerät außer Kontrolle.“ Er betont: „Die Lage wird von Tag zu Tag dramatischer, und zwar überall in Deutschland.“ Söder betont, dies sei kein Alarmismus und keine Panikmache, aber: „Corona ist die Katastrophe unserer Zeit.“