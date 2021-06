Anzeige

Parteien Söder hat ein „komisches Gefühl“ bei Finanzminister Scholz CSU-Chef Markus Söder hat nach eigener Aussage Zweifel an den Zahlen von SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz.

Mail an die Redaktion Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin.„Wir müssen auch nach der Wahl noch mal genau in die Kassen hineinschauen. Ich hab in den letzten Monaten immer ein komisches Gefühl bei Olaf Scholz bekommen“, sagte er am Sonntagabend bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet in Berlin. Da werde so viel versprochen und immer wieder gesagt, alles sei finanzierbar. „Das deckt sich zum Teil nicht mit unseren Rechnungen oder Einschätzungen.“

Söder und Laschet betonten zudem, dass sie jegliche Steuererhöhungen ablehnten, diese seien Gift für die Gesellschaft. Nach der Pandemie könne es aber auch keine flächendeckenden Steuersenkungen geben, da auch der Staat auf die Einnahmen angewiesen bleibe.

