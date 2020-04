Pandemie Söder sympathisiert mit Wiener Modell Österreichs Exit-Plan wird in Bayern aufmerksam registriert – doch Regierung mahnt zu Geduld, nennt aber auch neue Erfolge.

Von Christine Schröpf

München.Das Corona-Virus zwingt die bayerischen Koalitionäre auf Distanz. Regierungschef Markus Söder schaltete die Minister von CSU und Freien Wähler am Dienstag erstmals per Videokonferenz in die Staatskanzlei. Beim Meeting richteten sich allerdings aller Augen Richtung Österreich. Der Corona-Exit-Plan des Nachbarlands, von Kanzler Sebastian Kurz am Vortag verkündet, könnte zeitverzögert zu einer Art Blaupause für den Freistaat werden. „Es gibt viele Punkte, die ich sehr interessant finde und die wir auch für uns überlegen und prüfen werden“, sagte Söder am Mittag bei einer Pressekonferenz. Bei aller „Sympathie für das Wiener Modell“ bat er die Bürger im Freistaat aber gleichzeitig um mehr Geduld. „Wir brauchen Stufen, wir brauchen Zeitachsen. Wir müssen aber am Ende auf der sicheren Seite stehen.“ Die Lage in Österreich ist nach seinen Worten auch nicht Eins-zu-Eins übertragbar. Das Nachbarland liege im Kampf gegen das Virus drei Wochen voraus – die Alpenrepublik sei auch kleiner und könne deshalb flexibler reagieren. „Deutschland ist ein insgesamt deutlich schwerer Tanker. Auch Bayern ist größer als Österreich.“ Wer genau hinsehe, müsse zudem erkennen, dass Kurz unter dem Strich mehr Regeln verlängert, als gelockert habe. Ausgangsbeschränkungen gelten nun bis Ende April, Großveranstaltungen sind bis Juni abgesagt. Daran lasse sich ablesen, wie unter Umständen künftige Einschränkungen im Freistaat aussehen könnten, signalisierte Söder.

Verdoppelung nach 8,6 Tagen



Söder konnte für Bayern am Dienstag allerdings einen Hoffnungsstreif aufzeigen. Die Corona-Fallzahlen verdoppeln sich inzwischen erst nach 8,6 Tagen. Ein wichtiger Sprung seit vergangenen Freitag, wo es noch rund sechs Tage waren. Der Trend verstetigt sich. Zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen am 21.März waren es 3,8 Tage gewesen, vor den Schulschließungen am 16. März noch 2,5 Tage. Österreich hat inzwischen aber 16,5 Tage erreicht. Söder mahnte deshalb eindringlich: „Keine Täuschung bitte. Wir sind noch lange nicht über den Berg. Wir müssen nach wie vor vorsichtig und umsichtig sein.“ Die nächsten zwei Wochen seien entscheidend.

Der bayerische Regierungschef hat wiederholt klar gemacht, dass die Ministerpräsidenten erst nach Ostern mit Kanzlerin Angela Merkel über ein abgestimmtes, weiteres Vorgehen beraten werden. Jede Lockerung werde aber mit klaren Auflagen wie dem Einsatz von Masken oder Desinfektionsmitteln verknüpft sein, sagte Söder. Er verteidigte am Dienstag die strikten Ausgangsbeschränkungen im Freistaat und dankte den Bürgern fürs Mitmachen. Weit über 50 000 Neuinfektionen seien damit verhindert worden.

Die Folgen der Krise bleiben für den Freistaat einschneidend. Das Kabinett setzte am Dienstag eine Reihe weiterer Unterstützungsmaßnahmen aufs Gleis. Nicht nur besiegelt, sondern am Ende sogar ausgeweitet wurde der steuerfreie 500-Euro-Bonus, den Söder erst am Wochenende den rund 250000 Pflegekräften in Krankenhäusern, Reha-Kliniken, Alten-, Pflege- und Behindertenheimen versprochen hatte. Nun sollen zusätzlich ambulante Kräfte sowie Rettungs- und Notfallsanitäter profitieren. Finanzminister Albert Füracker, der sich aus dem Heimatministerium in Nürnberg in die Videokonferenz zugeschaltet hatte, muss dafür rund 125 Millionen Euro an Steuergeldern locker machen.

Pflegebonus per Antrag



Wer den Pflegebonus erhalten will, muss beim Landesamt für Pflege einen Antrag mit Arbeitgeberbescheinigung samt persönlicher Stundenzahl einreichen, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml. Der Bonus ist nach Voll- und Teilzeit gestaffelt. Er ergänzt das Verpflegungsgeld von 6,50 Euro pro Tag, das der Freistaat den Mitarbeitern in medizinischen Einrichtungen seit 1. April als kleines Dankeschön erstattet. Am Uni-Klinikum Regensburg werden davon zum Beispiel Gratis- Proviantpakete zur Verfügung gestellt.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger kündigte am Dienstag an, dass die Wirtschaftshilfen erneut ausgeweitet werden. Bei Schnellkrediten will der Freistaat nun mit einer Bürgschaft von bis zu 100 Prozent bereitstehen – auch um den Banken Sicherheit zu geben und Verfahren so zu beschleunigen. Man wolle nebenbei verhindern, dass „wir in einem halben Jahr Bankenrettungsschirme brauchen“, sagte er.

Aiwanger bat zudem um Geduld, weil sich die Soforthilfen des Freistaats derzeit teilweise verzögern – dabei geht es um Geld, das bei existenzgefährdenden Notlagen ausgereicht und nicht mehr zurückgezahlt werden muss. Das Angebot ist gestaffelt nach Unternehmensgröße von bis zu fünf bzw. bis zu 250 Mitarbeitern. Es gibt je nachdem 9000 bis 50 000 Euro. Anträge mit einem Volumen über zwei Milliarden Euro sind inzwischen nach Aiwangers Worten eingegangen – teils aber schlecht leserlich und auf Papier. Inzwischen seien zwar 500 Millionen Euro ausgezahlt, doch es dauere einfach. Die Krise stelle alle vor ungeahnte Herausforderungen. „Das ist kein Theater, das wir fünf Mal geübt haben.“

Corona-Studien Fokus: In Bayern befassen Forscher sich inzwischen landauf landab mit Sars-CoV-2 und der Lungenkrankheit Covid-19, die das Virus auslösen kann. Die Studie mit 3000 Münchner, bei der im Auftrag der Staatsregierung unter anderem die Dunkelziffer an Infizierten ausgeleuchtet werden soll, ist nur ein Beispiel dafür.

Herz-Forschung: Das Deutsche Zentrum für Herzinsuffizienz an der Uniklinik Würzburg untersucht nach Angaben des bayerischen Wissenschaftsministeriums derzeit in einer Studie, wie Patienten mit einem schwachen Herzen auf die Infektion reagieren. Insgesamt 22 000 Patienten sollen untersucht werden.

Tests: An der Uniklinik Regensburg werden beispielsweise Testverfahren auf Corona entwickelt und mögliche Therapieformen untersucht.

Impfstoff 1: In Erlangen laufen Impfstoff-Forschungen. Zwei inzwischen genesene Covid-Patienten überließen den Wissenschaftlern dort Blutspenden, aus denen die Gene von mehreren Tausend Antikörpern identifiziert werden konnten. 20 bis 50 Prozent davon seien voraussichtlich gegen das Virus gerichtet. Diese sollen nun gentechnisch hergestellt werden - mit Hilfe von Mäusen.

Impfstoff 2: Auch an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) wird an einem Impfstoff gegen den neuartigen Erreger geforscht. Die Uni verfolgt dabei einen nach eigenen Angaben vielversprechenden Ansatz, der gegen das MERS-Coronavirus schon am Menschen getestet wird.

Medikament: Das Münchner Klinikum Rechts der Isar ist nach Angaben des Wissenschaftsministeriums nicht nur mit dem neuen Schnelltest-Verfahren befasst, sondern auch eines von derzeit vier deutschen Zentren, die an einer Zulassungsstudie des als vielversprechend geltenden Medikamentes Remdesivir arbeiten. Das Mittel war ursprünglich zur Behandlung von Ebola entwickelt worden. (dpa/is)

