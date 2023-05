Geschichte Söder: Heimatvertriebene haben Friedensnobelpreis verdient

Heimatvertriebene haben nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Friedensnobelpreis verdient. Sudetendeutsche und Vertriebene hätten „verzichtet auf Rache, auf Revanche“ und so den Grundstein gelegt „für ein neues, modernes Europa“. „Die Heimatvertriebenen hätten wirklich den Friedensnobelpreis verdient“, sagte Söder am Sonntag beim Sudetendeutschen Tag in Regensburg.

dpa