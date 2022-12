Steuernovelle Söder hofft auf Einigung zu Erbschaftssteuer - Sonst Klage

Im Streit um die Erbschaftssteuer hofft Bayerns Ministerpräsident Markus Söder weiter auf eine politische Einigung - lässt aber parallel eine Klage im kommenden Jahr vorbereiten. Die der Steuernovelle zugrunde gelegte Philosophie verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz in der Verfassung, sagte der CSU-Chef am Freitag nach einer Sitzung des Parteivorstands in München. Demnach müsse nicht nur „Gleiches gleich“ sondern auch „Ungleiches ungleich“ behandelt werden. „Verfassungswidrig ist demnach, Ungleiches gleich zu behandeln.“

dpa